Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır
Region
- 18 oktyabr, 2026
- 14:31
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) fikir ayrılıqlarının həllində daha ciddi rol oynamalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Tasnim" əməkdaşının müvafiq sualına cavab verərkən bildirib.
Əraqçi təşkilatın İslam dünyasının məsələlərinə daha ciddi yanaşacağına ümid etdiyini deyib: "Gözləntimiz budur ki, təşkilat İslam ölkələri arasındakı fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasında daha konstruktiv rol oynasın".
O qeyd edib ki, İraqın təşkilata uğurla rəhbərlik etməsi mühüm nəticələr verə bilər.
Арагчи: ОИС должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий
OIC should play more serious role in resolving differences, Iranian FM says
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