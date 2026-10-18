İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 14:31
    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) fikir ayrılıqlarının həllində daha ciddi rol oynamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Tasnim" əməkdaşının müvafiq sualına cavab verərkən bildirib.

    Əraqçi təşkilatın İslam dünyasının məsələlərinə daha ciddi yanaşacağına ümid etdiyini deyib: "Gözləntimiz budur ki, təşkilat İslam ölkələri arasındakı fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasında daha konstruktiv rol oynasın".

    O qeyd edib ki, İraqın təşkilata uğurla rəhbərlik etməsi mühüm nəticələr verə bilər.

    Abbas Əraqçi İslam dini İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
    Арагчи: ОИС должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий
    OIC should play more serious role in resolving differences, Iranian FM says
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    15:18
    Türkiyə şirkəti Azərbaycanda "Şəms" GES üçün elektrik şəbəkələri ilə bağlı araşdırmalar aparacaq
    Energetika
    15:13
    Foto
    Azərbaycan Çin ilə günəş və dənizdə külək enerjisi layihələrini müzakirə edib
    Energetika
    15:13
    Bakı metrosuna yeni sədr müavini təyin edilib
    İnfrastruktur
    15:05
    Foto
    Azərbaycanın qolf turizmi imkanları Fransada təbliğ olunub
    Turizm
    15:05
    Makron: Yaxın günlərdə bütün nümayişlərin keçirilməsinə qadağa qoyulub
    Digər ölkələr
    15:03
    Foto
    Astanada "Türküstan" ensiklopediyası təqdim edilib
    Mədəniyyət siyasəti
    14:53
    Rezai ABŞ-ni xəbərdar edib: Müharibə davam edərsə, lazımi vasitələrimiz var
    Digər ölkələr
    14:51
    Foto
    SOCAR "Eni" şirkəti ilə üçüncü ölkələrdə birgə layihələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Energetika
    14:49
    Video
    Sədərək rayonuna güclü dolu yağıb
    Digər
    Bütün Xəbər Lenti