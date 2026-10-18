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    Метеорологи объявили оранжевое предупреждение из-за ожидаемого ветра

    Экология
    • 18 октября, 2026
    • 14:15
    Метеорологи объявили оранжевое предупреждение из-за ожидаемого ветра

    В связи с сильным ветром, ожидаемым 19 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено оранжевое предупреждение, для некоторых регионов будет действовать желтое предупреждение.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник северо-западный ветер усилится до 28,4 м/сек.

    В Газахе, Товузе, Гяндже, Агстафе, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Хызы, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы порывы западного ветра будут достигать 20,7 м/сек.

    Желтый уровень погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib
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