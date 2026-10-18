Метеорологи объявили оранжевое предупреждение из-за ожидаемого ветра

В связи с сильным ветром, ожидаемым 19 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено оранжевое предупреждение, для некоторых регионов будет действовать желтое предупреждение.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник северо-западный ветер усилится до 28,4 м/сек.

В Газахе, Товузе, Гяндже, Агстафе, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Хызы, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы порывы западного ветра будут достигать 20,7 м/сек.