Метеорологи объявили оранжевое предупреждение из-за ожидаемого ветра
Экология
- 18 октября, 2026
- 14:15
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В связи с сильным ветром, ожидаемым 19 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено оранжевое предупреждение, для некоторых регионов будет действовать желтое предупреждение.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник северо-западный ветер усилится до 28,4 м/сек.
В Газахе, Товузе, Гяндже, Агстафе, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Хызы, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы порывы западного ветра будут достигать 20,7 м/сек.
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