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    Посол Украины поздравил Азербайджан по случаю годовщины восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 15:30
    Посол Украины поздравил Азербайджан по случаю годовщины восстановления независимости

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан по случаю 35-й годовщины восстановления независимости.

    Как передает Report, соответствующий пост дипломат разместил в соцсети Х.

    Украинский посол также поблагодарил Азербайджан за поддержку.

    "С днем восстановления независимости, Азербайджан!

    Украина и Азербайджан исторически связаны крепкой дружбой, стратегическим партнерством и взаимной поддержкой территориальной целостности.

    Желаю народу Азербайджана мира, процветания и светлого будущего!", - говорится в публикации.

    Юрий Гусев Посол Украины День восстановления независимости
    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
    Ambassador of Ukraine congratulates Azerbaijan on anniversary of restoration of its independence
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