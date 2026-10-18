Посол Украины поздравил Азербайджан по случаю годовщины восстановления независимости
- 18 октября, 2026
- 15:30
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Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан по случаю 35-й годовщины восстановления независимости.
Как передает Report, соответствующий пост дипломат разместил в соцсети Х.
Украинский посол также поблагодарил Азербайджан за поддержку.
"С днем восстановления независимости, Азербайджан!
Украина и Азербайджан исторически связаны крепкой дружбой, стратегическим партнерством и взаимной поддержкой территориальной целостности.
Желаю народу Азербайджана мира, процветания и светлого будущего!", - говорится в публикации.
Happy Independence Restoration Day, Azerbaijan Ukraine and Azerbaijan historically have a strong friendship, strategic partnership, and mutual support for territorial integrity. Wishing the people of Azerbaijan peace, prosperity, and a bright future! Grateful for support 🇺🇦🤝🇦🇿 https://t.co/nBzZE6Yh9o— Yuriy Husyev (@Husyev) October 18, 2026