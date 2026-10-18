Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 15:31
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Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Ukrayna səfiri həmçinin dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.
"Müstəqilliyin Bərpası Günün mübarək, Azərbaycan!
Ukrayna və Azərbaycan tarixən möhkəm dostluq, strateji tərəfdaşlıq və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı dəstəklə bağlıdır.
Azərbaycan xalqına sülh, rifah və işıqlı gələcək arzulayıram!", - deyə paylaşımda bildirilir.
Посол Украины поздравил Азербайджан по случаю годовщины восстановления независимости
Ambassador of Ukraine congratulates Azerbaijan on anniversary of restoration of its independence
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