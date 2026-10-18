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    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 15:31
    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Ukrayna səfiri həmçinin dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Müstəqilliyin Bərpası Günün mübarək, Azərbaycan!

    Ukrayna və Azərbaycan tarixən möhkəm dostluq, strateji tərəfdaşlıq və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı dəstəklə bağlıdır.

    Azərbaycan xalqına sülh, rifah və işıqlı gələcək arzulayıram!", - deyə paylaşımda bildirilir.

    Yuri Qusev Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Посол Украины поздравил Азербайджан по случаю годовщины восстановления независимости
    Ambassador of Ukraine congratulates Azerbaijan on anniversary of restoration of its independence
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