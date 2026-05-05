    Германия выделила 5,5 млн евро на финансирование природных решений через АБР

    • 05 мая, 2026
    • 17:43
    Германия стала партнером по финансированию Центра природных решений Азиатского банка развития (АБР), выделив грантовое софинансирование на сумму 5,5 млн евро.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено в ходе 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    Было подчеркнуто, что выделенные средства будут направлены на активизацию работы по охране, рациональному управлению и восстановлению биологического разнообразия и экосистем на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

    "Природа занимает ключевое место в обеспечении инклюзивного экономического роста, устойчивости и долгосрочного развития в Азии и Тихоокеанском бассейне. Участие Германии усиливает расширяющуюся коалицию партнеров, которые стремятся нарастить объемы вложений в природу через скоординированные действия и новаторские механизмы финансирования. Совместными усилиями мы переходим от планов к их практической реализации", - заявил президент АБР Масато Канда.

    Средства от германской стороны предоставляются через Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) и реализуются при содействии Германского общества международного сотрудничества (GIZ). Данное объявление было приурочено к подписанию соглашения о реализации между АБР и GIZ, закрепляющего партнерство на официальном уровне. Центр финансирования природных решений был учрежден в 2023 году и нацелен на мобилизацию не менее 5 млрд долларов инвестиций в сохранение природы к 2030 году.

    Almaniya ADB vasitəsilə təbii həllərin maliyyələşdirilməsinə 5,5 milyon avro ayırıb
    Germany provides 5.5M euros to finance nature-based solutions through ADB

