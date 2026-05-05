Германия выделила 5,5 млн евро на финансирование природных решений через АБР

Германия стала партнером по финансированию Центра природных решений Азиатского банка развития (АБР), выделив грантовое софинансирование на сумму 5,5 млн евро.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено в ходе 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

Было подчеркнуто, что выделенные средства будут направлены на активизацию работы по охране, рациональному управлению и восстановлению биологического разнообразия и экосистем на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Природа занимает ключевое место в обеспечении инклюзивного экономического роста, устойчивости и долгосрочного развития в Азии и Тихоокеанском бассейне. Участие Германии усиливает расширяющуюся коалицию партнеров, которые стремятся нарастить объемы вложений в природу через скоординированные действия и новаторские механизмы финансирования. Совместными усилиями мы переходим от планов к их практической реализации", - заявил президент АБР Масато Канда.

Средства от германской стороны предоставляются через Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) и реализуются при содействии Германского общества международного сотрудничества (GIZ). Данное объявление было приурочено к подписанию соглашения о реализации между АБР и GIZ, закрепляющего партнерство на официальном уровне. Центр финансирования природных решений был учрежден в 2023 году и нацелен на мобилизацию не менее 5 млрд долларов инвестиций в сохранение природы к 2030 году.