Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Центральный университетом Эквадора
- 22 октября, 2026
- 23:58
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Посол Азербайджана в Эквадоре Рашад Новруз обсудил с ректором Центрального университета этой страны Патрисио Эспиносу дель Посо возможности сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем Х-аккаунте.
Посол поблагодарил ректора за теплый прием и выразил надежду, что встреча заложит основу для новых проектов, инициатив и возможностей академического партнерства.
Он подчеркнул важность развития международных партнерств в сфере образования с точки зрения инвестирования в будущее.
Muchas gracias Señor Rector de Universidad Central Del Ecuador, Dr. Patricio Espinoza del Pozo. Vamos trabajar e crear nuestro parceiro junto. Invertimos activamente en un conjunto de alianzas educativas en todo el mundo. Al hacerlo, establecemos las bases para invertir en nuestro futuro. Tuve el honor de conocer su Universidad @lacentralec.— Rashad Novruz (@NovruzRashad) October 22, 2026