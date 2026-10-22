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    Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Центральный университетом Эквадора

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 23:58
    Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Центральный университетом Эквадора

    Посол Азербайджана в Эквадоре Рашад Новруз обсудил с ректором Центрального университета этой страны Патрисио Эспиносу дель Посо возможности сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем Х-аккаунте.

    Посол поблагодарил ректора за теплый прием и выразил надежду, что встреча заложит основу для новых проектов, инициатив и возможностей академического партнерства.

    Он подчеркнул важность развития международных партнерств в сфере образования с точки зрения инвестирования в будущее.

    Посольство Азербайджана Сотрудничество в сфере образования Эквадор
    Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Azerbaijan and Ecuador's Central University discuss cooperation
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