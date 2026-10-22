Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
- 22 oktyabr, 2026
- 23:12
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Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında akademik əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Ekvadordakı səfiri Rəşad Novruz "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Diplomat universitetin rektoru Patrisio Espinoza del Pozonun onu səmimi qarşılamasına görə təşəkkürünü bildirib və görüşün yeni layihələr, təşəbbüslər və akademik tərəfdaşlıq imkanları üçün zəmin yaradacağına ümidvar olduğunu qeyd edib.
O, təhsil sahəsində beynəlxalq tərəfdaşlıqların inkişafının gələcəyə sərmayə qoymaq baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.
Muchas gracias Señor Rector de Universidad Central Del Ecuador, Dr. Patricio Espinoza del Pozo. Vamos trabajar e crear nuestro parceiro junto. Invertimos activamente en un conjunto de alianzas educativas en todo el mundo. Al hacerlo, establecemos las bases para invertir en nuestro futuro. Tuve el honor de conocer su Universidad @lacentralec.— Rashad Novruz (@NovruzRashad) October 22, 2026