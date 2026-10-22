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    Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 23:12
    Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında akademik əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Ekvadordakı səfiri Rəşad Novruz "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Diplomat universitetin rektoru Patrisio Espinoza del Pozonun onu səmimi qarşılamasına görə təşəkkürünü bildirib və görüşün yeni layihələr, təşəbbüslər və akademik tərəfdaşlıq imkanları üçün zəmin yaradacağına ümidvar olduğunu qeyd edib.

    O, təhsil sahəsində beynəlxalq tərəfdaşlıqların inkişafının gələcəyə sərmayə qoymaq baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Elm və təhsil Ekvador
    Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Центральный университетом Эквадора
    Azerbaijan and Ecuador's Central University discuss cooperation
    44 filmi
    44 filmi

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