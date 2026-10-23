Трамп: США восстановили доступ Украины к Starshield
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 00:28
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Президент США Дональд Трамп заявил, что доступ Украины к военной версии Starlink - Starshield - восстановлен.
Как передает Report, об этом он рассказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
При этом Трамп отказался уточнять, звонил ли он кому-либо по этому вопросу. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американский лидер позвонил главе SpaceX Илону Маску и поручил снять ограничения.
"Звонил ли я или кто-то другой - не имеет значения. В конечном счете доступ восстановлен", - заявил Трамп.
WSJ также писала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield, хотят тот отрицал свою ответственность, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США.
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