Трамп: США восстановили доступ Украины к Starshield

Президент США Дональд Трамп заявил, что доступ Украины к военной версии Starlink - Starshield - восстановлен.

Как передает Report, об этом он рассказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

При этом Трамп отказался уточнять, звонил ли он кому-либо по этому вопросу. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американский лидер позвонил главе SpaceX Илону Маску и поручил снять ограничения.

"Звонил ли я или кто-то другой - не имеет значения. В конечном счете доступ восстановлен", - заявил Трамп.

WSJ также писала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield, хотят тот отрицал свою ответственность, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США.