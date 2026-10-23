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    Трамп: США восстановили доступ Украины к Starshield

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 00:28
    Трамп: США восстановили доступ Украины к Starshield

    Президент США Дональд Трамп заявил, что доступ Украины к военной версии Starlink - Starshield - восстановлен.

    Как передает Report, об этом он рассказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    При этом Трамп отказался уточнять, звонил ли он кому-либо по этому вопросу. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американский лидер позвонил главе SpaceX Илону Маску и поручил снять ограничения.

    "Звонил ли я или кто-то другой - не имеет значения. В конечном счете доступ восстановлен", - заявил Трамп.

    WSJ также писала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield, хотят тот отрицал свою ответственность, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США.

    Дональд Трамп Илон Маск SpaceX
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