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    Tramp: Ukraynanın "Starshield" sisteminə çıxışı bərpa olunub

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 00:35
    Tramp: Ukraynanın Starshield sisteminə çıxışı bərpa olunub

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynanın "Starlink"in hərbi versiyası olan "Starshield" sisteminə çıxışının bərpa edildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evin cənub çəmənliyində jurnalistlərlə söhbətində danışıb.

    Tramp məsələ ilə bağlı kiməsə zəng edib-etmədiyini dəqiqləşdirməkdən imtina edib.

    Daha əvvəl "The Wall Street Journal" qəzeti ABŞ liderinin "SpaceX" şirkətinin rəhbəri İlon Maskla əlaqə saxlayaraq məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını tapşırdığını yazıb.

    "Zəngi mənim, yoxsa başqasının etməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Nəticədə çıxış bərpa olunub", - Tramp bildirib.

    Qəzet, həmçinin Maskın şəxsən "Starshield" sisteminin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmasını əmr etdiyini iddia edib. Mask isə məsuliyyət daşıdığını təkzib edərək sistemin sürəti və istifadəsi ilə bağlı qərarları ABŞ hökumətinin verdiyini bildirib.

    Donald Tramp Ukrayna
    Трамп: США восстановили доступ Украины к Starshield
    MiniBoss
    MiniBoss

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