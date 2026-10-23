Кобахидзе принял глав МИД стран Центральной Азии
В регионе
- 23 октября, 2026
- 00:21
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министров иностранных дел Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу грузскиного правительства.
Кобахидзе на официальном ужине поблагодарил гостей за визит и подчеркнул, что углубление отношений со странами Центральной Азии и расширение сотрудничества в различных сферах является приоритетом для Тбилиси.
Отметим, что 23 октября в Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии. На полях встречи, как ожидается, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили проведет двусторонние переговоры с коллегами.
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