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    Кобахидзе принял глав МИД стран Центральной Азии

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 00:21
    Кобахидзе принял глав МИД стран Центральной Азии

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министров иностранных дел Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

    Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу грузскиного правительства.

    Кобахидзе на официальном ужине поблагодарил гостей за визит и подчеркнул, что углубление отношений со странами Центральной Азии и расширение сотрудничества в различных сферах является приоритетом для Тбилиси.

    Отметим, что 23 октября в Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии. На полях встречи, как ожидается, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили проведет двусторонние переговоры с коллегами.

    Ираклий Кобахидзе Мака Бочоришвили МИД Грузии Встреча глав МИД
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib
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