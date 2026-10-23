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    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 00:04
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanın xarici işlər nazirlərini rəsmi şam yeməyində qəbul edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökuməti məlumat yayıb.

    Kobaxidze qonaqlara səfərlərinə görə təşəkkür edib, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin Gürcüstan hökuməti üçün prioritet olduğunu vurğulayıb.

    Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü oktyabrın 23-də Batumidə keçiriləcək. Səfər çərçivəsində Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvilinin həmkarları ilə ikitərəfli danışıqlar aparacağı gözlənilir.

    Mərkəzi Asiya ölkələri Gürcüstan İrakli Kobaxidze
    Кобахидзе принял глав МИД стран Центральной Азии
    44 filmi
    44 filmi

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