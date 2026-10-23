Telegraph назвала возможных представителей Европы на переговорах с РФ по Украине

Пять европейских лидеров рассматриваются в качестве возможных представителей на переговорах с Россией по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В качестве претендентов на указанную роль называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер Дании Метте Фредериксен.

Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от позиции переговорщика на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

Согласно данным газеты, дискуссии о необходимости диалога с РФ активизировались в европейских столицах в последние месяцы, поскольку в Европе считают, что президент США Дональд Трамп не представляет их интересы.

"Европа пришла к пониманию того, что прежде всего необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами", - заявил источник издания. Он добавил, что теперь "нужен консенсус по поводу того, в чем именно заключается наша позиция".

Другой собеседник The Daily Telegraph рассказал, что, "скорее всего, будет выбрана группа руководителей" для переговоров с РФ "во избежание соперничества между странами и риска того, что на кандидата будет наложено вето".