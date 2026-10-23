İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilir

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 01:40
    Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilir

    Ukraynadakı münaqişənin nizamlanması ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlarda Avropanı təmsil edə biləcək beş liderin adı nəzərdən keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" qəzeti mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Namizədlər arasında İtaliyanın Baş naziri Corca Meloni, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb, Çexiya Prezidenti Petr Pavel, Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe və Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen yer alır.

    Nəşrin məlumatına görə, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta bu yaxınlarda Brüsseldə keçirilən görüşdə danışıqlarda vasitəçi olmaq təklifindən imtina edib.

    Qəzet yazır ki, son aylarda Avropa paytaxtlarında Rusiya ilə dialoqun zəruriliyi barədə müzakirələr intensivləşib. Buna səbəb Avropa ölkələrinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın onların maraqlarını təmsil etmədiyini düşünməsidir.

    Nəşrin mənbələrindən biri bildirib ki, Avropa əvvəlcə Rusiya ilə danışıqlar aparmağın zəruriliyi barədə ümumi razılığa gəlməlidir. Onun sözlərinə görə, növbəti mərhələdə danışıqlarda Avropanın mövqeyinin nədən ibarət olduğu barədə də konsensus əldə edilməlidir.

    Digər mənbə isə ölkələr arasında rəqabətin və namizədlərdən hər hansı birinə veto qoyulması riskinin qarşısını almaq üçün danışıqlara bir qrup liderin cəlb edilə biləcəyini bildirib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Avropa İttifaqı (Aİ) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Telegraph назвала возможных представителей Европы на переговорах с РФ по Украине
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:40
    Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilir
    Digər ölkələr
    01:04
    Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilib
    Futbol
    00:59
    Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb
    Futbol
    00:50
    Tibetdə 7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 16 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    00:35
    Tramp: Ukraynanın "Starshield" sisteminə çıxışı bərpa olunub
    Digər ölkələr
    00:04
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib
    Region
    23:48
    WSJ: Tramp Maska Ukraynada "Starlink" məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağı tapşırıb
    Digər ölkələr
    23:39
    Foto
    Araz çayında balıqların sayı artıb
    Ekologiya
    23:21
    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər
    Region
    Bütün Xəbər Lenti