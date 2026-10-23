В реке Араз наблюдается увеличение численности рыбы
Экология
- 23 октября, 2026
- 00:12
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На участке реки Араз в Имишлинском районе наблюдается увеличение численности рыбы.
Как сообщает муганское бюро Report, рыбаки-любители отмечают, что в этом году в реке значительно чаще встречаются крупные рыбы различных видов.
Рыболовы связывают это увеличение с повышением уровня воды в реке Араз.
При этом они выражают опасения, что ил и грязь, попадающие в реку во время паводков, могут стать причиной гибели рыб. Рыбаки считают, что принятие мер по охране водных ресурсов, очистке притоков и защите рыб окажет положительное влияние на увеличение рыбных запасов в Аразе.
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