В реке Араз наблюдается увеличение численности рыбы

На участке реки Араз в Имишлинском районе наблюдается увеличение численности рыбы.

Как сообщает муганское бюро Report, рыбаки-любители отмечают, что в этом году в реке значительно чаще встречаются крупные рыбы различных видов.

Рыболовы связывают это увеличение с повышением уровня воды в реке Араз.

При этом они выражают опасения, что ил и грязь, попадающие в реку во время паводков, могут стать причиной гибели рыб. Рыбаки считают, что принятие мер по охране водных ресурсов, очистке притоков и защите рыб окажет положительное влияние на увеличение рыбных запасов в Аразе.