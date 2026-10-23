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    В реке Араз наблюдается увеличение численности рыбы

    Экология
    • 23 октября, 2026
    • 00:12
    В реке Араз наблюдается увеличение численности рыбы

    На участке реки Араз в Имишлинском районе наблюдается увеличение численности рыбы.

    Как сообщает муганское бюро Report, рыбаки-любители отмечают, что в этом году в реке значительно чаще встречаются крупные рыбы различных видов.

    Рыболовы связывают это увеличение с повышением уровня воды в реке Араз.

    При этом они выражают опасения, что ил и грязь, попадающие в реку во время паводков, могут стать причиной гибели рыб. Рыбаки считают, что принятие мер по охране водных ресурсов, очистке притоков и защите рыб окажет положительное влияние на увеличение рыбных запасов в Аразе.

    Рыболовный сезон Река Араз Имишли
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    Araz çayında balıqların sayı artıb
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