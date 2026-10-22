İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Araz çayında balıqların sayı artıb

    Ekologiya
    • 22 oktyabr, 2026
    • 23:39
    Araz çayında balıqların sayı artıb

    Araz çayının İmişli rayonundan keçən hissəsində bu mövsüm balıqların sayında artım müşahidə olunur.

    "Report"un Muğan bürosu xəbər verir ki, həvəskar balıqçılar bu il çayda müxtəlif növ iriçəkili balıqlara daha çox rast gəlindiyini bildirirlər.

    Balıqçılar bu artımı Araz çayında suyun səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqələndirirlər.

    Onların sözlərinə görə, daşqınlar zamanı çaya qarışan lil və palçıq da balıqların tələf olmasına səbəb ola bilər. Balıqçılar hesab edirlər ki, su ehtiyatlarının qorunması, çay qollarının təmizlənməsi və balıqların mühafizəsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi Arazda balıq ehtiyatlarının artmasına müsbət təsir göstərər.

    Balıqlar Balıq ovu Araz çayı İmişli
    Foto
    В реке Араз наблюдается увеличение численности рыбы
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    00:04
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib
    Region
    23:48
    WSJ: Tramp Maska Ukraynada "Starlink" məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağı tapşırıb
    Digər ölkələr
    23:39
    Foto
    Araz çayında balıqların sayı artıb
    Ekologiya
    23:21
    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər
    Region
    23:12
    Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    23:09
    Türkiyə "Meta"nı məhkəməyə vermək istəyir
    Region
    22:57
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb
    Hadisə
    22:55
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
    Xarici siyasət
    22:37
    Foto
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti