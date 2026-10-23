В результате сильного землетрясения в Китае погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе КНР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, еще 32 человека получили ранения.

Центр управления чрезвычайными ситуациями района принял решение активировать второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

В регионе ведется координация действий ведомств и органов власти всех уровней для оперативного проведения поисково-спасательных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, а также переселения и размещения пострадавшего населения.