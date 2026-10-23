İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Tibetdə 7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 00:50
    Tibetdə 7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Çinin Tibet Muxtar Rayonunda 7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində azı 16 nəfər həlak olub, 32 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, rayonun Fövqəladə Halların İdarəetmə Mərkəzi fövqəladə vəziyyətlərə cavab tədbirlərinin ikinci səviyyəsini aktivləşdirib.

    Hazırda bölgədə axtarış-xilasetmə işlərinin aparılması, zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilməsi, eləcə də əhalinin təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi və yerləşdirilməsi üçün müvafiq qurumlar arasında koordinasiya işləri görülür.

    Zəlzələ Tibet Çin Xalq Respublikası
    В результате сильного землетрясения в Китае погибли 16 человек
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:40
    Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilir
    Digər ölkələr
    01:04
    Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilib
    Futbol
    00:59
    Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb
    Futbol
    00:50
    Tibetdə 7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 16 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    00:35
    Tramp: Ukraynanın "Starshield" sisteminə çıxışı bərpa olunub
    Digər ölkələr
    00:04
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib
    Region
    23:48
    WSJ: Tramp Maska Ukraynada "Starlink" məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağı tapşırıb
    Digər ölkələr
    23:39
    Foto
    Araz çayında balıqların sayı artıb
    Ekologiya
    23:21
    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər
    Region
    Bütün Xəbər Lenti