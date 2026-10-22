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    Турция намерена подать в суд на Meta

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 23:52
    Турция намерена подать в суд на Meta

    Министерство национального образования Турции намерено подать судебный иск против компании Meta.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава ведомства Юсуф Текин.

    Он отметил, что не соответствующий возрасту детей контент на социальных платформах негативно влияет на их академическое и личностное развитие.

    "Как и в других странах, мы начнем судебный процесс на этих основаниях", - подчеркнул он.

    Юсуф Текин Meta Судебный иск
    Türkiyə "Meta"nı məhkəməyə vermək istəyir
    Türkiye to sue Meta
    44 filmi
    44 filmi

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