Турция намерена подать в суд на Meta

Министерство национального образования Турции намерено подать судебный иск против компании Meta.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава ведомства Юсуф Текин.

Он отметил, что не соответствующий возрасту детей контент на социальных платформах негативно влияет на их академическое и личностное развитие.

"Как и в других странах, мы начнем судебный процесс на этих основаниях", - подчеркнул он.