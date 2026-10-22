İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Türkiyə "Meta"nı məhkəməyə vermək istəyir

    Region
    • 22 oktyabr, 2026
    • 23:09
    Türkiyə Metanı məhkəməyə vermək istəyir

    Türkiyənin Milli Təhsil Nazirliyi "Meta" şirkətinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırmağı nəzərdən keçirir.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin milli təhsil naziri Yusuf Tekin bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, sosial platformalarda uşaqların yaşlarına uyğun olmayan məzmunlarla qarşılaşması onların akademik və şəxsi inkişafına mənfi təsir göstərir.

    "Digər ölkələrdə olduğu kimi, biz də nazirlik olaraq bu əsaslarla məhkəmə prosesinə başlayacağıq", – deyə o vurğulayıb.

    Yusuf Tekin Məhkəmə iddiası Meta
    Турция намерена подать в суд на Meta
    Türkiye to sue Meta
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    00:04
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib
    Region
    23:48
    WSJ: Tramp Maska Ukraynada "Starlink" məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağı tapşırıb
    Digər ölkələr
    23:39
    Foto
    Araz çayında balıqların sayı artıb
    Ekologiya
    23:21
    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər
    Region
    23:12
    Azərbaycanla Ekvador Mərkəzi Universiteti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    23:09
    Türkiyə "Meta"nı məhkəməyə vermək istəyir
    Region
    22:57
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb
    Hadisə
    22:55
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
    Xarici siyasət
    22:37
    Foto
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti