В Лиге Европы УЕФА подведены итоги 3-го тура

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В Лиге Европы УЕФА прошли матчи 3-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, единственный представитель Турции в турнире "Бешикташ" сыграл вничью с английским "Кристал Пэлас".

Туринский "Ювентус" дома не смог одолеть французский "Ренн".

Лига Европы УЕФА

Этап лиги

III тур

22 октября

"Арарат" (Армения) - АЗ (Нидерланды) 0:4

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - НЕК (Нидерланды) 2:4

"Ференцварош" (Венгрия) - "Торренсе" (Португалия) 4:1

"Ювентус" (Италия) - "Ренн" (Франция) 2:2

"Лех" (Польша) - "Сандерленд" (Англия) 1:1

ОФИ (Греция) - "Байер 04" (Германия) 0:2

"Юнион" (Бельгия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 4:0

"Штурм" (Австрия) - "Марсель" (Франция) 1:0

"Бешикташ" (Турция) - "Кристал Пэлас" (Англия) 2:2

"Целе" (Словения) - "Зальцбург" (Австрия) 2:2

"Селтик" (Шотландия) - "Сельта" (Испания) 1:2

"Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция) 3:0

"Ягеллония" (Польша) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:3

"Лиллестрём" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания) 0:6

"Олимпиакос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0

"Омония" (Кипр) - "Бенфика" (Португалия) 1:4

"Виктория" (Чехия) - "Левски" (Болгария) 1:2

"Борнмут" (Англия) - "Милан" (Италия) 3:0