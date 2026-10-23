В Лиге Европы УЕФА подведены итоги 3-го тура
- 23 октября, 2026
- 01:04
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В Лиге Европы УЕФА прошли матчи 3-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, единственный представитель Турции в турнире "Бешикташ" сыграл вничью с английским "Кристал Пэлас".
Туринский "Ювентус" дома не смог одолеть французский "Ренн".
Лига Европы УЕФА
Этап лиги
III тур
22 октября
"Арарат" (Армения) - АЗ (Нидерланды) 0:4
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - НЕК (Нидерланды) 2:4
"Ференцварош" (Венгрия) - "Торренсе" (Португалия) 4:1
"Ювентус" (Италия) - "Ренн" (Франция) 2:2
"Лех" (Польша) - "Сандерленд" (Англия) 1:1
ОФИ (Греция) - "Байер 04" (Германия) 0:2
"Юнион" (Бельгия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 4:0
"Штурм" (Австрия) - "Марсель" (Франция) 1:0
"Бешикташ" (Турция) - "Кристал Пэлас" (Англия) 2:2
"Целе" (Словения) - "Зальцбург" (Австрия) 2:2
"Селтик" (Шотландия) - "Сельта" (Испания) 1:2
"Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция) 3:0
"Ягеллония" (Польша) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:3
"Лиллестрём" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания) 0:6
"Олимпиакос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0
"Омония" (Кипр) - "Бенфика" (Португалия) 1:4
"Виктория" (Чехия) - "Левски" (Болгария) 1:2
"Борнмут" (Англия) - "Милан" (Италия) 3:0