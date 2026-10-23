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    В Лиге Европы УЕФА подведены итоги 3-го тура

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 01:04
    В Лиге Европы УЕФА подведены итоги 3-го тура

    В Лиге Европы УЕФА прошли матчи 3-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, единственный представитель Турции в турнире "Бешикташ" сыграл вничью с английским "Кристал Пэлас".

    Туринский "Ювентус" дома не смог одолеть французский "Ренн".

    Лига Европы УЕФА

    Этап лиги

    III тур

    22 октября

    "Арарат" (Армения) - АЗ (Нидерланды) 0:4

    "Динамо" (Загреб, Хорватия) - НЕК (Нидерланды) 2:4

    "Ференцварош" (Венгрия) - "Торренсе" (Португалия) 4:1

    "Ювентус" (Италия) - "Ренн" (Франция) 2:2

    "Лех" (Польша) - "Сандерленд" (Англия) 1:1

    ОФИ (Греция) - "Байер 04" (Германия) 0:2

    "Юнион" (Бельгия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 4:0

    "Штурм" (Австрия) - "Марсель" (Франция) 1:0

    "Бешикташ" (Турция) - "Кристал Пэлас" (Англия) 2:2

    "Целе" (Словения) - "Зальцбург" (Австрия) 2:2

    "Селтик" (Шотландия) - "Сельта" (Испания) 1:2

    "Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция) 3:0

    "Ягеллония" (Польша) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:3

    "Лиллестрём" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания) 0:6

    "Олимпиакос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0

    "Омония" (Кипр) - "Бенфика" (Португалия) 1:4

    "Виктория" (Чехия) - "Левски" (Болгария) 1:2

    "Борнмут" (Англия) - "Милан" (Италия) 3:0

    Лига Европы УЕФА
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