Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilib
- 23 oktyabr, 2026
- 01:04
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UEFA Avropa Liqasının liqa mərhələsinin III turunda növbəti oyunlar keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib. İtaliyanın "Yuventus" komandası isə doğma meydanda Fransanın "Renn" klubu ilə xalları bölüşüb – 2:2.
Günün digər qarşılaşmalarında Niderlandın AZ klubu Ermənistanın "Ararat" komandasını 4:0, Almaniyanın "Hoffenhaym" klubu Fransanın "Lion" kollektivini 3:0, İspaniyanın "Real Sosyedad" komandası isə Norveçin "Lillestrem" klubunu 6:0 hesabı ilə məğlub edib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
"Ararat" (Ermənistan) – AZ (Niderland) – 0:4
"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – NEK (Niderland) – 2:4
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Torrense" (Portuqaliya) – 4:1
"Yuventus" (İtaliya) – "Renn" (Fransa) – 2:2
"Lex" (Polşa) – "Sanderlend" (İngiltərə) – 1:1
OFİ (Yunanıstan) – "Bayer 04" (Almaniya) – 0:2
"Yunion" (Belçika) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) – 4:0
"Şturm" (Avstriya) – "Marsel" (Fransa) – 1:0
"Beşiktaş" (Türkiyə) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 2:2
"Sele" (Sloveniya) – "Zalsburq" (Avstriya) – 2:2
"Seltik" (Şotlandiya) – "Selta" (İspaniya) – 1:2
"Hoffenhaym" (Almaniya) – "Lion" (Fransa) – 3:0
"Yagelloniya" (Polşa) – "Anderlext" (Belçika) – 0:3
"Lillestrem" (Norveç) – "Real Sosyedad" (İspaniya) – 0:6
"Olimpiakos" (Yunanıstan) – "Sparta" (Çexiya) – 1:0
"Omoniya" (Kipr) – "Benfika" (Portuqaliya) – 1:4
"Viktoriya" (Çexiya) – "Levski" (Bolqarıstan) – 1:2
"Bornmut" (İngiltərə) – "Milan" (İtaliya) – 3:0