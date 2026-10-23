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    Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilib

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 01:04
    Avropa Liqası: Ararat və Lillestrem darmadağın edilib

    UEFA Avropa Liqasının liqa mərhələsinin III turunda növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib. İtaliyanın "Yuventus" komandası isə doğma meydanda Fransanın "Renn" klubu ilə xalları bölüşüb – 2:2.

    Günün digər qarşılaşmalarında Niderlandın AZ klubu Ermənistanın "Ararat" komandasını 4:0, Almaniyanın "Hoffenhaym" klubu Fransanın "Lion" kollektivini 3:0, İspaniyanın "Real Sosyedad" komandası isə Norveçin "Lillestrem" klubunu 6:0 hesabı ilə məğlub edib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi, III tur

    "Ararat" (Ermənistan) – AZ (Niderland) – 0:4

    "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – NEK (Niderland) – 2:4

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Torrense" (Portuqaliya) – 4:1

    "Yuventus" (İtaliya) – "Renn" (Fransa) – 2:2

    "Lex" (Polşa) – "Sanderlend" (İngiltərə) – 1:1

    OFİ (Yunanıstan) – "Bayer 04" (Almaniya) – 0:2

    "Yunion" (Belçika) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) – 4:0

    "Şturm" (Avstriya) – "Marsel" (Fransa) – 1:0

    "Beşiktaş" (Türkiyə) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 2:2

    "Sele" (Sloveniya) – "Zalsburq" (Avstriya) – 2:2

    "Seltik" (Şotlandiya) – "Selta" (İspaniya) – 1:2

    "Hoffenhaym" (Almaniya) – "Lion" (Fransa) – 3:0

    "Yagelloniya" (Polşa) – "Anderlext" (Belçika) – 0:3

    "Lillestrem" (Norveç) – "Real Sosyedad" (İspaniya) – 0:6

    "Olimpiakos" (Yunanıstan) – "Sparta" (Çexiya) – 1:0

    "Omoniya" (Kipr) – "Benfika" (Portuqaliya) – 1:4

    "Viktoriya" (Çexiya) – "Levski" (Bolqarıstan) – 1:2

    "Bornmut" (İngiltərə) – "Milan" (İtaliya) – 3:0

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