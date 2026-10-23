В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура
- 23 октября, 2026
- 00:56
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В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, турецкий клуб "Трабзонспор" вдесятером обыграл шотландский "Хартс" со счетом 2:0, нидерландский "Аякс" также со счетом 2:0 выиграл у итальянской "Аталанты", а французский "Монако" разгромил немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.
Лига конференций УЕФА
II тур
22 октября
"Кайрат" (Казахстан) - "Панатинаикос" (Греция) 1:5
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) 2:2
"Пафос" (Кипр) - "Рига" (Латвия) 1:1
"Хетафе" (Испания) – "Лугано" (Швейцария) 2:5
"Трабзонспор" (Турция) – "Хартс" (Шотландия) 2:0
"Яблонец" (Чехия) – "Брайтон" (Англия) 0:0
"Нордшелланд" (Дания) – ЦСКА (Болгария) 2:2
"Интер Эскальдес" (Андорра) – "Университатя Крайова" (Румыния) 1:3
"Кауно Жальгирис" (Литва) – "Бранн" (Норвегия) 1:4
"Иберия" (Грузия) – "Мьельбю" (Швеция) 1:1
"Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия) 2:0
"Аякс" (Нидерланды) – "Аталанта" (Италия) 2:0
"Монако" (Франция) – "Фрайбург" (Германия) 3:0
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Сент-Трюйден" (Бельгия) 0:1
"Линкольн" (Гибралтар) – "Твенте" (Нидерланды) 1:4
"Борац" (Босния и Герцеговина) – КуПС (Финляндия) 2:0
"Орхус" (Дания) – "Эгнатия" (Албания) 1:1
"Тун" (Швейцария) – "Хайдук" (Сплит, Хорватия) 0:1