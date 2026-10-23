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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 00:56
    В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура

    В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, турецкий клуб "Трабзонспор" вдесятером обыграл шотландский "Хартс" со счетом 2:0, нидерландский "Аякс" также со счетом 2:0 выиграл у итальянской "Аталанты", а французский "Монако" разгромил немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

    Лига конференций УЕФА

    II тур

    22 октября

    "Кайрат" (Казахстан) - "Панатинаикос" (Греция) 1:5

    "Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) 2:2

    "Пафос" (Кипр) - "Рига" (Латвия) 1:1

    "Хетафе" (Испания) – "Лугано" (Швейцария) 2:5

    "Трабзонспор" (Турция) – "Хартс" (Шотландия) 2:0

    "Яблонец" (Чехия) – "Брайтон" (Англия) 0:0

    "Нордшелланд" (Дания) – ЦСКА (Болгария) 2:2

    "Интер Эскальдес" (Андорра) – "Университатя Крайова" (Румыния) 1:3

    "Кауно Жальгирис" (Литва) – "Бранн" (Норвегия) 1:4

    "Иберия" (Грузия) – "Мьельбю" (Швеция) 1:1

    "Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия) 2:0

    "Аякс" (Нидерланды) – "Аталанта" (Италия) 2:0

    "Монако" (Франция) – "Фрайбург" (Германия) 3:0

    "Мидтьюлланн" (Дания) – "Сент-Трюйден" (Бельгия) 0:1

    "Линкольн" (Гибралтар) – "Твенте" (Нидерланды) 1:4

    "Борац" (Босния и Герцеговина) – КуПС (Финляндия) 2:0

    "Орхус" (Дания) – "Эгнатия" (Албания) 1:1

    "Тун" (Швейцария) – "Хайдук" (Сплит, Хорватия) 0:1

    Лига конференций УЕФА
    Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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