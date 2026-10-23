В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, турецкий клуб "Трабзонспор" вдесятером обыграл шотландский "Хартс" со счетом 2:0, нидерландский "Аякс" также со счетом 2:0 выиграл у итальянской "Аталанты", а французский "Монако" разгромил немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

Лига конференций УЕФА

II тур

22 октября

"Кайрат" (Казахстан) - "Панатинаикос" (Греция) 1:5

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) 2:2

"Пафос" (Кипр) - "Рига" (Латвия) 1:1

"Хетафе" (Испания) – "Лугано" (Швейцария) 2:5

"Трабзонспор" (Турция) – "Хартс" (Шотландия) 2:0

"Яблонец" (Чехия) – "Брайтон" (Англия) 0:0

"Нордшелланд" (Дания) – ЦСКА (Болгария) 2:2

"Интер Эскальдес" (Андорра) – "Университатя Крайова" (Румыния) 1:3

"Кауно Жальгирис" (Литва) – "Бранн" (Норвегия) 1:4

"Иберия" (Грузия) – "Мьельбю" (Швеция) 1:1

"Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия) 2:0

"Аякс" (Нидерланды) – "Аталанта" (Италия) 2:0

"Монако" (Франция) – "Фрайбург" (Германия) 3:0

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Сент-Трюйден" (Бельгия) 0:1

"Линкольн" (Гибралтар) – "Твенте" (Нидерланды) 1:4

"Борац" (Босния и Герцеговина) – КуПС (Финляндия) 2:0

"Орхус" (Дания) – "Эгнатия" (Албания) 1:1

"Тун" (Швейцария) – "Хайдук" (Сплит, Хорватия) 0:1