İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 00:59
    Konfrans Liqası: Trabzonspor, Ayaks və Monako qələbə qazanıb

    UEFA Konfrans Liqasının ümumi mərhələsinin II turunda növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Trabzonspor" klubu azlıqda qalmasına baxmayaraq, Şotlandiyanın "Hart" komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Portuqaliyanın "Braqa" komandası Belçikanın "Gent" klubunu 2:0, Niderlandın "Tvente" komandası isə Cəbəllütariqin "Linkoln" klubunu 4:1 hesabı ilə üstələyib.

    Günün digər qarşılaşmalarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

    UEFA Konfrans Liqası

    II tur

    "Kayrat" (Qazaxıstan) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 1:5

    "Srvena Zvezda" (Serbiya) – "Kopenhagen" (Danimarka) – 2:2

    "Pafos" (Kipr) – "Riqa" (Latviya) – 1:1

    "Xetafe" (İspaniya) – "Luqano" (İsveçrə) – 2:5

    "Trabzonspor" (Türkiyə) – "Hart" (Şotlandiya) – 2:0

    "Yablonets" (Çexiya) – "Brayton" (İngiltərə) – 0:0

    "Nordselland" (Danimarka) – ÇSKA (Bolqarıstan) – 2:2

    "İnter Eskaldes" (Andorra) – "Universitatya Krayova" (Rumıniya) – 1:3

    "Kauno Jalgiris" (Litva) – "Brann" (Norveç) – 1:4

    "İberiya" (Gürcüstan) – "Myelbyu" (İsveç) – 1:1

    "Braqa" (Portuqaliya) – "Gent" (Belçika) – 2:0

    "Ayaks" (Niderland) – "Atalanta" (İtaliya) – 2:0

    "Monako" (Fransa) – "Frayburq" (Almaniya) – 3:0

    "Midtyulland" (Danimarka) – "Sent-Trüden" (Belçika) – 0:1

    "Linkoln" (Cəbəllütariq) – "Tvente" (Niderland) – 1:4

    "Borats" (Bosniya və Herseqovina) – KuPS (Finlandiya) – 2:0

    "Orexus" (Danimarka) – "Eqnatiya" (Albaniya) – 1:1

    "Tun" (İsveçrə) – "Hayduk" (Xorvatiya) – 0:1

    UEFA Konfrans Liqası Futbol
    В Лиге конференций УЕФА проведены матчи 2-го тура
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:40
    Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilir
    Digər ölkələr
    01:04
    Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilib
    Futbol
    00:59
    Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb
    Futbol
    00:50
    Tibetdə 7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 16 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    00:35
    Tramp: Ukraynanın "Starshield" sisteminə çıxışı bərpa olunub
    Digər ölkələr
    00:04
    Kobaxidze Mərkəzi Asiyanın dörd ölkəsinin XİN rəhbərlərini qəbul edib
    Region
    23:48
    WSJ: Tramp Maska Ukraynada "Starlink" məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağı tapşırıb
    Digər ölkələr
    23:39
    Foto
    Araz çayında balıqların sayı artıb
    Ekologiya
    23:21
    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər
    Region
    Bütün Xəbər Lenti