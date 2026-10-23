Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb
- 23 oktyabr, 2026
- 00:59
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UEFA Konfrans Liqasının ümumi mərhələsinin II turunda növbəti oyunlar keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Trabzonspor" klubu azlıqda qalmasına baxmayaraq, Şotlandiyanın "Hart" komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Portuqaliyanın "Braqa" komandası Belçikanın "Gent" klubunu 2:0, Niderlandın "Tvente" komandası isə Cəbəllütariqin "Linkoln" klubunu 4:1 hesabı ilə üstələyib.
Günün digər qarşılaşmalarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
UEFA Konfrans Liqası
II tur
"Kayrat" (Qazaxıstan) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 1:5
"Srvena Zvezda" (Serbiya) – "Kopenhagen" (Danimarka) – 2:2
"Pafos" (Kipr) – "Riqa" (Latviya) – 1:1
"Xetafe" (İspaniya) – "Luqano" (İsveçrə) – 2:5
"Trabzonspor" (Türkiyə) – "Hart" (Şotlandiya) – 2:0
"Yablonets" (Çexiya) – "Brayton" (İngiltərə) – 0:0
"Nordselland" (Danimarka) – ÇSKA (Bolqarıstan) – 2:2
"İnter Eskaldes" (Andorra) – "Universitatya Krayova" (Rumıniya) – 1:3
"Kauno Jalgiris" (Litva) – "Brann" (Norveç) – 1:4
"İberiya" (Gürcüstan) – "Myelbyu" (İsveç) – 1:1
"Braqa" (Portuqaliya) – "Gent" (Belçika) – 2:0
"Ayaks" (Niderland) – "Atalanta" (İtaliya) – 2:0
"Monako" (Fransa) – "Frayburq" (Almaniya) – 3:0
"Midtyulland" (Danimarka) – "Sent-Trüden" (Belçika) – 0:1
"Linkoln" (Cəbəllütariq) – "Tvente" (Niderland) – 1:4
"Borats" (Bosniya və Herseqovina) – KuPS (Finlandiya) – 2:0
"Orexus" (Danimarka) – "Eqnatiya" (Albaniya) – 1:1
"Tun" (İsveçrə) – "Hayduk" (Xorvatiya) – 0:1