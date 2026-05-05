Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir
Daxili siyasət
- 05 may, 2026
- 20:29
Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir.
Bunu "Report"un yerli bürosuna Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) haqqında məlumatlandırılması məqsədilə mayın 5-də Şəkidə keçirilən WUF13 Festivalında iştirak edən şəhər sakini Kənan Həmidov deyib.
O, şəhərdə aparılan abadlıq işlərini xüsusi vurğulayıb:
"Həqiqətən də Şəkidə şəhərsalma davam edir, yollarda abadlıq işləri aparılır. Bununla yanaşı, şəhərdə qədimlik də qorunub saxlanılır. Biz Şəkinin inkişafına görə çox məmnunuq. Buna görə də Prezident İlham Əliyevə minnətdaram. Festival əla təşkil olunub. Tədbirə tamaşa etmək üçün öz övladımla qatılmışam. İstəyərəm ki, belə festivallar Şəki şəhəri üçün daimi olsun".
