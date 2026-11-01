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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Rafinya Messinin uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 01 noyabr, 2026
    • 17:43
    Rafinya Messinin uğurunu təkrarlayıb

    Braziliyalı futbolçu Rafinya Lionel Messinin uğurunu təkratlayıb.

    "Report" "The Touchline" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, buna 2026/2027-ci illər mövsümündə La Liqanın 11 tutunda 15 qol vurmaqla nail olub.

    Messi 2012/2013-cü illər mövsümündə 11 turda 15 dəfə fərqlənib.

    Qeyd edək ki, "Barselona" 30 xalla La Liqada liderdir.

    Rafinya Lionel Messi Qol sayı
    MiniBoss
    44 filmi

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