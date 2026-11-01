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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Tayvanın sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 18:06
    Tayvanın sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Tayvanın şimal-şərq sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Meteorologiya İdarəsi (CWA) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri İlan şəhərindən 39,4 kilometr şərqdə, dənizdə yerləşib. Ən güclü təkanlar İlan və Hualyen rayonlarının bir neçə ərazisində hiss olunub.

    Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat daxil olmayıb.

    Tayvan Zəlzələ
    У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
    MiniBoss
    MiniBoss

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