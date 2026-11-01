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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 17:54
    У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

    У северо-восточного побережья Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное метеорологическое управление (CWA).

    Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 39,4 км к востоку от города Илань. Наиболее сильные толчки ощущались в нескольких районах уездов Илань и Хуалянь.

    Сведений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

    Tayvanın sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
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