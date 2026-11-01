У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

У северо-восточного побережья Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное метеорологическое управление (CWA).

Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 39,4 км к востоку от города Илань. Наиболее сильные толчки ощущались в нескольких районах уездов Илань и Хуалянь.

Сведений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.