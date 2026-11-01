Türkiyədə 87 qanunsuz miqrant saxlanılıb
Region
- 01 noyabr, 2026
- 17:34
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Türkiyənin İzmir vilayətinin Urla və Karaburun rayonlarında 87 qanunsuz miqrant saxlanılıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Sahil Mühafizəsi və Jandarm qüvvələri qanunsuz miqrasiya istiqamətində əməliyyat keçiriblər.
Araşdırma zamanı qanunsuz miqrasiyanı təşkil etdikləri ehtimal edilən 3 şübhəli barəsində hüquqi prosedurlara başlanılıb.
Miqrantlar müvafiq prosedurlar başa çatdıqdan sonra Miqrasiya İdarəsinə təhvil veriliblər.
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