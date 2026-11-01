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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə 87 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    • 01 noyabr, 2026
    • 17:34
    Türkiyədə 87 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Türkiyənin İzmir vilayətinin Urla və Karaburun rayonlarında 87 qanunsuz miqrant saxlanılıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Sahil Mühafizəsi və Jandarm qüvvələri qanunsuz miqrasiya istiqamətində əməliyyat keçiriblər.

    Araşdırma zamanı qanunsuz miqrasiyanı təşkil etdikləri ehtimal edilən 3 şübhəli barəsində hüquqi prosedurlara başlanılıb.

    Miqrantlar müvafiq prosedurlar başa çatdıqdan sonra Miqrasiya İdarəsinə təhvil veriliblər.

    Qanunsuz miqrasiya Saxlanılanlar İzmir Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции задержаны 87 нелегальных мигрантов
    44 filmi
    44 filmi

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