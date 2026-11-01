В Турции задержаны 87 нелегальных мигрантов

В районах Урла и Карабурун турецкой провинции Измир задержаны 87 нелегальных мигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, Береговая охрана и силы жандармерии провели операцию в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

В отношении троих подозреваемых в организации незаконного пересечения границы ведется расследование.

После завершения соответствующих процедур задержанные были переданы Управлению по миграции.