В Турции задержаны 87 нелегальных мигрантов
В регионе
- 01 ноября, 2026
- 17:40
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В районах Урла и Карабурун турецкой провинции Измир задержаны 87 нелегальных мигрантов.
Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, Береговая охрана и силы жандармерии провели операцию в рамках борьбы с нелегальной миграцией.
В отношении троих подозреваемых в организации незаконного пересечения границы ведется расследование.
После завершения соответствующих процедур задержанные были переданы Управлению по миграции.
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