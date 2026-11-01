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    В Турции задержаны 87 нелегальных мигрантов

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 17:40
    В Турции задержаны 87 нелегальных мигрантов

    В районах Урла и Карабурун турецкой провинции Измир задержаны 87 нелегальных мигрантов.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, Береговая охрана и силы жандармерии провели операцию в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

    В отношении троих подозреваемых в организации незаконного пересечения границы ведется расследование.

    После завершения соответствующих процедур задержанные были переданы Управлению по миграции.

    Турция Нелегальная миграция
    Türkiyədə 87 qanunsuz miqrant saxlanılıb
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