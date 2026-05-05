Эльнур Шахгусейнов обсудил с представителями Сирии вопросы медиасотрудничества

Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов посетил Генеральное управление радио и телевидения Сирии, где обсудил вопросы сотрудничества в сфере медиаресурсов между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети Х.

"Шахгусейнов посетил Генеральное управление радио и телевидения, где встретился с гендиректором Аляа Барсило, директором сирийского телеканала Al-Ikhbariya Джамилем Суруром, директором радио Дамаска Мухаммадом аш-Шейхом, а также рядом сотрудников ведомства.

В ходе встречи дипломат ознакомил сирийскую сторону с состоянием медиасферы Азербайджана, провел ознакомительный визит и обсудил перспективы сотрудничества в сфере медиа между двумя дружественными странами", - говорится в сообщении.