    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 05 may, 2026
    • 11:43
    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Azərbaycanın Dəməşqdəki müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Suriyanın Radio və Televiziya Baş İdarəsini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.

    "Şahhüseynov Radio və Televiziya Baş İdarəsini ziyarət edərək baş direktor Alyaa Barsilo, Suriyanın "Al-Ikhbariya" telekanalının direktoru Cəmil Surur, Dəməşq radiosunun direktoru Məhəmməd əş-Şeyx, eləcə də qurumun bir sıra əməkdaşları ilə görüşüb.

    Görüşdə diplomat Suriya tərəfini Azərbaycanın media sahəsində mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırıb, tanışlıq səfəri keçirib və iki dost ölkə arasında media sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib", - məlumatda bildirilib.

    Elnur Şahhüseynov Suriya Dəməşq
    Эльнур Шахгусейнов обсудил с представителями Сирии вопросы медиасотрудничества
    Azerbaijan and Syria mull media cooperation

    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
