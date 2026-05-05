Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 05 may, 2026
- 11:43
Azərbaycanın Dəməşqdəki müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Suriyanın Radio və Televiziya Baş İdarəsini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.
"Şahhüseynov Radio və Televiziya Baş İdarəsini ziyarət edərək baş direktor Alyaa Barsilo, Suriyanın "Al-Ikhbariya" telekanalının direktoru Cəmil Surur, Dəməşq radiosunun direktoru Məhəmməd əş-Şeyx, eləcə də qurumun bir sıra əməkdaşları ilə görüşüb.
Görüşdə diplomat Suriya tərəfini Azərbaycanın media sahəsində mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırıb, tanışlıq səfəri keçirib və iki dost ölkə arasında media sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib", - məlumatda bildirilib.
