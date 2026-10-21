İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb

    Digər
    • 21 oktyabr, 2026
    • 10:22
    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb

    Bu ilin yanvar–sentyabr aylarında "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmişiliyi" QSC (ASCO) 21 939 nəfər sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % çoxdur. Belə ki, 2025-ci ilin 9 ayında daşınan sərnişinlərin sayı 19 289 nəfər olub.

    Sentyabrda isə sərnişin daşınması 1 il əvvələ nisbətən 40 % artıb. Ötən ay ASCO 2 907 nəfər sərnişin daşınıb. 2025-ci ilin sentyabrında bu rəqəm 2 076 olub.

    Sərnişindaşıma Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC (ASCO)
    Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%
    Passenger traffic on ASCO ferries increases 14% YoY
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:39
    Video
    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotlarının birgə taktiki-uçuş təlimi başa çatıb
    Hərbi
    10:37
    Foto
    Dövlət Xidməti Masallıda gənclər üçün tədbirlər keçirib
    Daxili siyasət
    10:37
    Aytən Axundova: "Liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır"
    İnfrastruktur
    10:28
    Avropa şirkətlərinin 57 %-i Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti qənaətbəxş sayır
    Biznes
    10:24
    Səfir: "Avropa investisiyalarının Azərbaycanın strateji sektorlarına cəlb edilməsi üzərində işləyirik"
    Xarici siyasət
    10:23
    Süni intellekt savadlılığı proqramı 7 000-dən çox vətəndaşı əhatə edib
    Sosial müdafiə
    10:22
    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb
    Digər
    10:18
    "AFchamber": Orta Dəhlizin inkişafı üçün sağlam biznes mühiti lazımdır
    İnfrastruktur
    10:14
    Ermənistanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi 14 nəfəri saxlayıb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti