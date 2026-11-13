Polşa 14 illik fasilədən sonra Dəməşqdəki səfirliyini açır
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2026
- 19:42
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Polşa gələn ilin yanvar ayında Suriyanın paytaxtı Dəməşqdəki səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa mediası məlumat yayıb.
Hazırda Dəməşqdə səfirlik binasının heyətin qəbuluna hazırlanmasına cavabdeh olan Polşa müvəkkili var. Söhbət ilk növbədə on ildən çox əvvəl tərk edilmiş binanın təmirindən gedir. Obyekt hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkməsə də, onun yenilənməyə ehtiyacı var.
Xatırladaq ki, Polşanın diplomatik heyəti 2012-ci ildə başlayan müharibə ilə əlaqədar Suriyadan çıxarılmışdı.
Польша откроет свое посольство в Дамаске после 14-летнего перерыва
Poland to reopen embassy in Damascus after 14-year hiatus
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