Польша откроет свое посольство в Дамаске после 14-летнего перерыва
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 19:32
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Польша планирует открыть свое посольстве в Дамаске (Сирия) в январе следующего года.
Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.
Сейчас в Дамаске находится польский уполномоченный, который отвечает за подготовку помещения диппредставительства к приему персонала. Речь идет прежде всего о ремонте здания, которое было покинуто более десяти лет назад. Хотя объект и не пострадал в результате военных действий, он нуждается в обновлении.
Польский дипломатический персонал был выведен из Сирии в связи с войной, начавшейся в 2012 году.
Polşa 14 illik fasilədən sonra Dəməşqdəki səfirliyini açır
Poland to reopen embassy in Damascus after 14-year hiatus
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