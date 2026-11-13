Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Польша откроет свое посольство в Дамаске после 14-летнего перерыва

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 19:32
    Польша откроет свое посольство в Дамаске после 14-летнего перерыва

    Польша планирует открыть свое посольстве в Дамаске (Сирия) в январе следующего года.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    Сейчас в Дамаске находится польский уполномоченный, который отвечает за подготовку помещения диппредставительства к приему персонала. Речь идет прежде всего о ремонте здания, которое было покинуто более десяти лет назад. Хотя объект и не пострадал в результате военных действий, он нуждается в обновлении.

    Польский дипломатический персонал был выведен из Сирии в связи с войной, начавшейся в 2012 году.

    Посольство Польши Сирия
    Polşa 14 illik fasilədən sonra Dəməşqdəki səfirliyini açır
    Poland to reopen embassy in Damascus after 14-year hiatus
    MiniBoss
    MiniBoss

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