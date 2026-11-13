Польша откроет свое посольство в Дамаске после 14-летнего перерыва

Польша планирует открыть свое посольстве в Дамаске (Сирия) в январе следующего года.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Сейчас в Дамаске находится польский уполномоченный, который отвечает за подготовку помещения диппредставительства к приему персонала. Речь идет прежде всего о ремонте здания, которое было покинуто более десяти лет назад. Хотя объект и не пострадал в результате военных действий, он нуждается в обновлении.

Польский дипломатический персонал был выведен из Сирии в связи с войной, начавшейся в 2012 году.