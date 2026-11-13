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    Sumqayıtda yol çöküb

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 19:13
    Sumqayıtda yol çöküb

    Sumqayıt şəhərində kanalizasiya xəttində baş verən qəza yolun çökməsinə səbəb olub.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində qeydə alınıb.

    Küçədən keçən 650 millimetrlik kanalizasiya xəttində yaranan qəza nəticəsində yolun müəyyən hissəsində çökmə baş verib.

    Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, hazırda ərazidə qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər görülür.

    Sumqayıtda yol çöküb
    Sumqayıtda yol çöküb
    Sumqayıtda yol çöküb

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Su xətti
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    В Сумгайыте провалился участок дороги
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