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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Сумгайыте провалился участок дороги

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 19:16
    В Сумгайыте провалился участок дороги

    В Сумгайыте авария на канализационной линии привела к просадке дорожного полотна.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Узеира Гаджибейли.

    Причиной стала авария на проходящей под улицей канализационной линии. В результате на одном из участков дороги произошла просадка грунта и дорожного покрытия.

    В Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили, что в настоящее время ведутся работы по устранению аварии и ее последствий.

    В Сумгайыте провалился участок дороги
    В Сумгайыте провалился участок дороги
    В Сумгайыте провалился участок дороги

    Сумгайыт коммунальная авария
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    Sumqayıtda yol çöküb
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