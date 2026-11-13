В Сумгайыте провалился участок дороги

В Сумгайыте авария на канализационной линии привела к просадке дорожного полотна.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Узеира Гаджибейли.

Причиной стала авария на проходящей под улицей канализационной линии. В результате на одном из участков дороги произошла просадка грунта и дорожного покрытия.

В Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили, что в настоящее время ведутся работы по устранению аварии и ее последствий.