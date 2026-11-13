В Сумгайыте провалился участок дороги
Внутренняя политика
- 13 ноября, 2026
- 19:16
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В Сумгайыте авария на канализационной линии привела к просадке дорожного полотна.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Узеира Гаджибейли.
Причиной стала авария на проходящей под улицей канализационной линии. В результате на одном из участков дороги произошла просадка грунта и дорожного покрытия.
В Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили, что в настоящее время ведутся работы по устранению аварии и ее последствий.
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