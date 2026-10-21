Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе–сентябре этого года перевезло 21 939 пассажиров.

Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Согласно данным, это на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было перевезено 19 289 человек.

В сентябре этого года ASCO перевезло 2 907 пассажиров или на 40% больше, чем годом ранее (2 076 человек).