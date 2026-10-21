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    Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 10:33
    Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%

    ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе–сентябре этого года перевезло 21 939 пассажиров.

    Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

    Согласно данным, это на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было перевезено 19 289 человек.

    В сентябре этого года ASCO перевезло 2 907 пассажиров или на 40% больше, чем годом ранее (2 076 человек).

    пассажироперевозки Азербайджана Морские перевозки Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO)
    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb
    Passenger traffic on ASCO ferries increases 14% YoY
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