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    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2026
    • 10:22
    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb

    Bu ilin yanvar–sentyabr aylarında "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) 21 939 nəfər sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % çoxdur. Belə ki, 2025-ci ilin 9 ayında daşınan sərnişinlərin sayı 19 289 nəfər olub.

    Sentyabrda isə sərnişin daşınması 1 il əvvələ nisbətən 40 % artıb. Ötən ay ASCO 2 907 nəfər sərnişin daşınıb. 2025-ci ilin sentyabrında bu rəqəm 2 076 olub.

    Sərnişindaşıma Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC (ASCO)
    Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%
    Passenger traffic on ASCO ferries increases 14% YoY
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