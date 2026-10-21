ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb
İnfrastruktur
- 21 oktyabr, 2026
- 10:22
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Bu ilin yanvar–sentyabr aylarında "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) 21 939 nəfər sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % çoxdur. Belə ki, 2025-ci ilin 9 ayında daşınan sərnişinlərin sayı 19 289 nəfər olub.
Sentyabrda isə sərnişin daşınması 1 il əvvələ nisbətən 40 % artıb. Ötən ay ASCO 2 907 nəfər sərnişin daşınıb. 2025-ci ilin sentyabrında bu rəqəm 2 076 olub.
Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%
Passenger traffic on ASCO ferries increases 14% YoY
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