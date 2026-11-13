İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Britaniyalı nazir: Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə Bakı ilə münasibətlərdə yeni fəsil açacaq

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 19:48
    Britaniyalı nazir: Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə Bakı ilə münasibətlərdə yeni fəsil açacaq

    Avropa Siyasi Birliyinin Dublində keçirilən sammiti çərçivəsində imzalanmış Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə iki ölkənin münasibətlərində yeni mühüm fəsil açır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Avropa və Şimali Amerika üzrə dövlət naziri Stüart Vud "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib.

    "Avropa Siyasi Birliyinin Dublindəki sammitində razılaşdırılmış Böyük Britaniya və Azərbaycan arasındakı strateji tərəfdaşlıq ölkələrimizin münasibətlərində yeni mühüm fəslin başlanğıcını qoyur. O, regional sabitliyin və rifahın möhkəmlənməsinə kömək edir, eləcə də texnologiya, innovasiya və təhsil sahələrində əməkdaşlıq üçün daha geniş imkanlar açır", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, noyabrın 12-də Azərbaycan və Böyük Britaniya Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə imzalayıblar. Sənədi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem İrlandiyanın paytaxtı Dublində Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Sammiti çərçivəsində imzalayıblar.

    Strateji tərəfdaşlıq Birgə bəyannamə Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri Böyük Britaniya
    Британский министр: Декларация о стратегическом партнерстве откроет новую главу в отношениях с Баку
    UK minister: Strategic partnership declaration marks significant new chapter in relations with Baku
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