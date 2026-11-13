Британский министр: Декларация о стратегическом партнерстве откроет новую главу в отношениях с Баку

Декларация о стратегическом партнерстве Азербайджана и Великобритании, подписанная на полях саммите Европейского политического сообщества в Дублине, открывает новую важную главу в отношениях двух стран.

Как сообщает Report, такую оценку дал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стюарт Вуд в публикации в социальной сети X.

"Стратегическое партнерство между Великобританией и Азербайджаном, согласованное на саммите ЕПС в Дублине, знаменует начало новой важной главы в отношениях наших стран. Оно способствует укреплению региональной стабильности и процветания, а также открывает более широкие возможности для сотрудничества в сферах технологий, инноваций и образования", - написал он.

Напомним, 12 ноября Азербайджан и Великобритания подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем на полях 9-го саммита ЕПС в столице Ирландии Дублине.