Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Британский министр: Декларация о стратегическом партнерстве откроет новую главу в отношениях с Баку

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 19:35
    Британский министр: Декларация о стратегическом партнерстве откроет новую главу в отношениях с Баку

    Декларация о стратегическом партнерстве Азербайджана и Великобритании, подписанная на полях саммите Европейского политического сообщества в Дублине, открывает новую важную главу в отношениях двух стран.

    Как сообщает Report, такую оценку дал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стюарт Вуд в публикации в социальной сети X.

    "Стратегическое партнерство между Великобританией и Азербайджаном, согласованное на саммите ЕПС в Дублине, знаменует начало новой важной главы в отношениях наших стран. Оно способствует укреплению региональной стабильности и процветания, а также открывает более широкие возможности для сотрудничества в сферах технологий, инноваций и образования", - написал он.

    Напомним, 12 ноября Азербайджан и Великобритания подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем на полях 9-го саммита ЕПС в столице Ирландии Дублине.

    Britaniyalı nazir: Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə Bakı ilə münasibətlərdə yeni fəsil açacaq
    UK minister: Strategic partnership declaration marks significant new chapter in relations with Baku
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