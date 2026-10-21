İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Barselona"ya qalib gələn PSJ UEFA Çempionlar Liqasında klub rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 10:09
    Barselonaya qalib gələn PSJ UEFA Çempionlar Liqasında klub rekordunu təkrarlayıb

    Fransanın PSJ klubu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda İspaniyanın "Barselona" komandasına 4:2 hesabı ilə qalib gələrək turnirdə əsas vaxtda məğlubiyyətsiz oyunlar üzrə rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisinin Çempionlar Liqasında əsas vaxtda məğlubiyyətsiz oyunlar seriyası 13 matça çatıb.

    Fransa klubu analoji göstəriciyə daha əvvəl 2012/2013 mövsümündə nail olub.

    Bu, "Barselona"nın cari mövsümdə ilk məğlubiyyəti olub.

    Qeyd edək ki, PSJ Çempionlar Liqasında növbəti oyununu noyabrın 3-də İspaniyanın "Vilyarreal" komandasına qarşı keçirəcək.

    PSJ FK Barselona FK UEFA Çempionlar Liqası
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