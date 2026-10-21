"Bir Ömrün Konstitusiyası" sənədli filminin Bakı və Naxçıvanda təqdimat mərasimləri keçirilib
- 21 oktyabr, 2026
- 10:05
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Müstəqil Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyasının hazırlanma tarixindən bəhs edən "Bir Ömrün Konstitusiyası" sənədli filminin Bakı və Naxçıvan şəhərlərində təqdimat mərasimləri keçirilib.
Müstəqilliyin Bərpası Günü ərəfəsində təşkil olunan təqdimat mərasimlərində dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, digər qonaqlar və ədliyyə könüllüləri iştirak ediblər.
Filmdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyasının hazırlanmasında müstəsna rolu, milli dövlətçilik ənənələrinin formalaşdırılması və müstəqil Azərbaycanın hüquqi əsaslarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər əks olunub.
Bakıda keçirilən tədbirin rəsmi hissəsində Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini Abiddin Hüseynov, Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova və Gənclər Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev çıxış ediblər.
Naxçıvanda keçirilən təqdimat mərasimində isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinin müavini Samir Seyidəhmədli, Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini Abiddin Hüseynov və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müavini Arzu Abdullayev çıxış ediblər.
Çıxışlarda Konstitusiyanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində, hüquqi dövlət quruculuğunda və konstitusion dəyərlərin qorunmasında mühüm rolu vurğulanıb.
Təqdimat mərasimləri milli dövlətçilik tariximizin təbliği, tarixi irsimizin qorunması və gənc nəslin hüquqi dünyagörüşünün formalaşdırılması baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd edək ki, "Bir Ömrün Konstitusiyası" sənədli filmi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin tərəfdaşlığı, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun dəstəyi və "Ədliyyə Könüllüləri" İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib.