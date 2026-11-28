İran HDQ: ABŞ-nin blokadasını pozmaq üçün əməliyyatlar aparılır
- 28 noyabr, 2026
- 04:16
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İranın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) komandanı admiral Şehram İrani ABŞ-nin dəniz blokadasını uğursuzluq əlaməti adlandırıb və blokadanı pozmaq üçün əməliyyatların artıq başladığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IRIB dövlət teleradio şirkəti məlumat yayıb.
HDQ-nin komandanı telekanala müsahibəsində deyib: "Dəniz blokadası müharibə başlamazdan əvvəl tətbiq edilir; müharibə zamanı blokada tətbiq olunursa, bu, müharibənin uduzulması deməkdir".
O, həmçinin xatırladıb ki, İranın Ali lideri silahlı qüvvələrə ABŞ-nin hücumlarına cavab verərkən coğrafi məhdudiyyətlərin artıq tətbiq olunmadığını bildirib.
"ABŞ bu direktivin nəticələrini başa düşməlidir. Bizə həvalə olunmuş tapşırıqları yerinə yetirmək üçün əllərimiz açıldı", - admiral vurğulayıb.