    Na WUF13 v Baku dlya perevozki passazhirov vydelon 171 elektricheskiy avtobus

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Для обслуживания пассажиров в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), запланированной в Баку на период с 17 по 22 мая, выбран 171 электрический автобус.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель транспортного отдела Операционной компании WUF13 Азербайджана Вугар Асланов на брифинге.

    По его словам, из общего количества автобусов 155 единиц будут работать на постоянной основе, а 16 останутся в резерве. Их задачей станет доставка пассажиров от транспортных хабов непосредственно к площадке проведения форума:

    "Помимо этого, будут задействованы 36 автобусов модели "Neoplan", которые обеспечат регулярное сообщение между аэропортом и транспортными узлами. Из них 26 - основные, 10 - резервные", - отметил Асланов.

    Также он уточнил, что на период проведения WUF13 к пассажирским перевозкам будут привлечены 150 автомобилей ООО "Baku Taxi Service":

    "Вдобавок к этому планируется использование 330 единиц индивидуального такси. Основу нашего автопарка формируют электрические автобусы с нулевыми выбросами, что соответствует концепции "зеленого" транспорта", - подчеркнул Асланов.

    Он сообщил что, для контроля допуска транспортных средств на территорию проведения WUF13 был создан специализированный портал.

    "Общая длина выделенной для форума специальной полосы движения достигает 42,1 км. Также в целях обеспечения транспортной инклюзивности предусмотрены полностью адаптированные услуги для людей с ограниченными физическими возможностями - как в самих автобусах, так и на транспортных узлах. Создан цифровой сервис, который в режиме реального времени информирует участников о транспортном плане. В нем содержатся сведения обо всех официальных гостиницах, транспортных хабах, маршрутах и графиках их работы", - добавил Асланов.

    Əməliyyat Şirkəti: WUF13 zamanı daşımalar üçün 171 ədəd elektrikli avtobus seçilib

