İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Əməliyyat Şirkəti: WUF13 zamanı daşımalar üçün 171 ədəd elektrikli avtobus seçilib

    İnfrastruktur
    • 05 may, 2026
    • 10:56
    Əməliyyat Şirkəti: WUF13 zamanı daşımalar üçün 171 ədəd elektrikli avtobus seçilib

    Mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) zamanı daşımalar üçün 171 ədəd elektrikli avtobus seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu tədbir çərçivəsində nəqliyyatın idarə olunması planının təqdimatına dair brifinqdə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Nəqliyyat şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu avtobuslardan 155-i əsas, 16-sı ehtiyat olmaqla nəqliyyat mübadilə mərkəzlərindən məkana daşımaları həyata keçirəcəklər: "Bundan başqa, 36 ədəd "Neoplan" tipli avtobus istifadəyə veriləcək ki, bunlar da hava limanından nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinə müntəzəm daşımaları həyata keçirəcək. Bunların da 26-sı əsas, 10-u ehtiyat avtobuslar olacaq".

    Bundan başqa, nəqliyyat rəsmisi deyib ki, WUF13 zamanı sərnişin daşımalarına "Bakı Taksi Xidməti" MMC-nin 150 ədəd nəqliyyat vasitəsi cəlb edilib: "Bundan başqa, 330 ədəd fərdi taksi vasitələri də istifadə ediləcək. Parkımızın əsas hissəsini təşkil edən sıfır emissiyalı elektrik avtobusları yaşıl nəqliyyat planının bir hissəsidir."

    Onun sözlərinə görə, WUF13-ün keçiriləcəyi məkana daxil olacaq nəqliyyat vasitələrini tənzimləmək üçün portal yaradılıb.

    "Tədbir üçün ayrılmış xüsusi zolağın ümumi uzunluğu 42,1 km təşkil edir. Həmçinin nəqliyyatın inklüzivliyini təmin etmək üçün fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün tam əlçatan xidmətlər həm avtobuslarda, həm də nəqliyyat qovşaqlarında nəzərə alınıb. Qurulmuş nəqliyyat planının real vaxtda rəqəmsal olaraq iştirakçılara çatdırılması üçün hazırlanıb. Burada bütün rəsmi otellər, nəqliyyat mübadilə mərkəzləri, marşrutlar və onların cədvəlləri yer alır", - deyə V.Aslanov əlavə edib.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) WUF13 Vüqar Aslanov WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti
    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Son xəbərlər

    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti