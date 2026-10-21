Mahir Emrelinin çıxış etdiyi komandanın yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 21 oktyabr, 2026
- 12:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Rakuv" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa təmsilçisi məlumat yayıb.
David Szvarqa ilə anlaşma əldə olunub. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2027/2028 mövsümünün sonunadək nəzərdə tutulub.
36 yaşlı mütəxəssis bu postda Tomaş Kaçmareki əvəzləyib.
Xatırladaq ki, "Rakuv" Polşa çempionatında 6 xalla sonuncu - 18-ci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
13:48
Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət
13:48
Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdırDigər ölkələr
13:45
Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıbİKT
13:43
"Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında antirekordunu yeniləyibFutbol
13:32
EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıbİnfrastruktur
13:26
Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilibİnfrastruktur
13:24
PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopubFutbol
13:24
TRASEKA dəhliz iştirakçısı olan ölkələri birləşdirmək üçün rəqəmsal platforma hazırlayırİnfrastruktur
13:19
Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildiribDigər ölkələr