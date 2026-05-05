В Баку к WUF13 подготовили цифровую карту управления транспортом
Инфраструктура
- 05 мая, 2026
- 11:11
В преддверии 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая, для эффективного управления транспортом подготовлена специальная цифровая карта.
Как сообщает Report, карта была представлена общественности на брифинге, посвященном презентации плана управления транспортом на WUF13.
Напомним, для участия в форуме зарегистрировались более 20 тысяч человек из 176 стран. Мероприятие организуется в рамках тесного сотрудничества Азербайджана с UN-Habitat и направлено на обмен глобальным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
