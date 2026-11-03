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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    США и Иран пошли на взаимные уступки для достижения промежуточного соглашения

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 20:19
    США и Иран пошли на взаимные уступки для достижения промежуточного соглашения

    Власти США и Ирана пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным активам в стремлении достичь промежуточного мирного соглашения.

    Как передает Report, об этом сообщает издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на источники.

    По их данным, Вашингтон согласился с предложением, которое катарская делегация передала Тегерану в понедельник. Предполагается, что Тегеран объявит о согласии пойти на уступки по ядерной программе, а США одновременно заявят о разморозке части иностранных активов Ирана.

    В понедельник катарская переговорная делегация во главе с советником премьер-министра и министром иностранных дел посетила Тегеран. Это стало третьим визитом делегации за неделю в рамках усилий Дохи по сближению позиций США и Ирана и достижению соглашения о прекращении войны.

    Источники отметили, что посредники ознакомили с предложениями ряд стран Персидского залива. По их словам, инициатива получила поддержку Саудовской Аравии и ОАЭ.

    В настоящее время обсуждаются первый этап договоренностей и порядок объявления о промежуточном соглашении. Рассматривается вариант, при котором Вашингтон и Тегеран объявят о взаимных уступках одновременно, после чего вернутся за стол переговоров.

    Переговоры между США и Ираном Ядерная программа Соединенные Штаты Америки (США) Исламская Республика Иран
    ABŞ və İran müvəqqəti razılaşmaya nail olmaq üçün qarşılıqlı güzəştlərə gedib
    US, Iran make concessions toward interim peace deal
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