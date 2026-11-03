США и Иран пошли на взаимные уступки для достижения промежуточного соглашения

Власти США и Ирана пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным активам в стремлении достичь промежуточного мирного соглашения.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на источники.

По их данным, Вашингтон согласился с предложением, которое катарская делегация передала Тегерану в понедельник. Предполагается, что Тегеран объявит о согласии пойти на уступки по ядерной программе, а США одновременно заявят о разморозке части иностранных активов Ирана.

В понедельник катарская переговорная делегация во главе с советником премьер-министра и министром иностранных дел посетила Тегеран. Это стало третьим визитом делегации за неделю в рамках усилий Дохи по сближению позиций США и Ирана и достижению соглашения о прекращении войны.

Источники отметили, что посредники ознакомили с предложениями ряд стран Персидского залива. По их словам, инициатива получила поддержку Саудовской Аравии и ОАЭ.

В настоящее время обсуждаются первый этап договоренностей и порядок объявления о промежуточном соглашении. Рассматривается вариант, при котором Вашингтон и Тегеран объявят о взаимных уступках одновременно, после чего вернутся за стол переговоров.