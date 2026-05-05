Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мухаммад Насар Хаят: ФАО продолжит поддержку модернизации сельского хозяйства Азербайджана

    АПК
    • 05 мая, 2026
    • 11:19
    Мухаммад Насар Хаят: ФАО продолжит поддержку модернизации сельского хозяйства Азербайджана

    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжит поддержку модернизации сельского хозяйства Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил резидент-представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 31-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Бакинском Экспо-центре.

    По его словам, ФАО продолжит оказывать поддержку Азербайджану для модернизации сельского хозяйства, внедрения инноваций и расширения климатоустойчивых решений: "Цель состоит в повышении устойчивости аграрного сектора, обеспечении адаптации фермеров к изменяющимся климатическим условиям и поддержке долгосрочного развития в этой сфере".

    Он также добавил, что объявление 2026 года "Годом женщин-фермеров" имеет важное значение с точки зрения повышения роли женщин в сельском хозяйстве:

    "Участие женщин в аграрной и продовольственной сфере способствует росту производительности, улучшению качества питания и повышению устойчивости отрасли. Устранение существующих барьеров откроет дополнительные возможности для достижения ощутимых результатов в этом направлении".

    Мухаммад Насар Хаят Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) Caspian Agro 2026 InterFood Azerbaijan
    FAO: Azərbaycan kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsinə dəstək davam edəcək
    FAO: Support for modernizing Azerbaijan's agriculture to continue

    Последние новости

    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    Другие
    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    Инфраструктура
    11:52

    Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с Арменией

    В регионе
    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    Другие страны
    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Энергетика
    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Инфраструктура
    11:36
    Фото

    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    Бизнес
    11:29

    В Баку на время WUF13 запустят круглосуточные маршруты для участников форума

    Инфраструктура
    Лента новостей