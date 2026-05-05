Мухаммад Насар Хаят: ФАО продолжит поддержку модернизации сельского хозяйства Азербайджана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжит поддержку модернизации сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил резидент-представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 31-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Бакинском Экспо-центре.

По его словам, ФАО продолжит оказывать поддержку Азербайджану для модернизации сельского хозяйства, внедрения инноваций и расширения климатоустойчивых решений: "Цель состоит в повышении устойчивости аграрного сектора, обеспечении адаптации фермеров к изменяющимся климатическим условиям и поддержке долгосрочного развития в этой сфере".

Он также добавил, что объявление 2026 года "Годом женщин-фермеров" имеет важное значение с точки зрения повышения роли женщин в сельском хозяйстве:

"Участие женщин в аграрной и продовольственной сфере способствует росту производительности, улучшению качества питания и повышению устойчивости отрасли. Устранение существующих барьеров откроет дополнительные возможности для достижения ощутимых результатов в этом направлении".