ISNA: Судно с топливом загорелось у побережья Оманского залива
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 13:19
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У побережья Оманского залива вблизи Ормузского пролива загорелось деревянное судно с топливом.
Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в пресс-службе порта Сирик в иранской провинции Хормозган.
"Сегодня утром на расстоянии 2 миль (3,22 км) от берега в Сирике возник пожар на судне с топливом", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
Других деталей инцидента агентство не приводит.
ISNA: Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan gəmi yanıb
Wooden fuel vessel catches fire near Strait of Hormuz
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