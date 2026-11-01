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    ISNA: Судно с топливом загорелось у побережья Оманского залива

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 13:19
    ISNA: Судно с топливом загорелось у побережья Оманского залива

    У побережья Оманского залива вблизи Ормузского пролива загорелось деревянное судно с топливом.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в пресс-службе порта Сирик в иранской провинции Хормозган.

    "Сегодня утром на расстоянии 2 миль (3,22 км) от берега в Сирике возник пожар на судне с топливом", - говорится в сообщении.

    По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

    Других деталей инцидента агентство не приводит.

    Пожар (возгорание) Оманский залив Исламская Республика Иран
    ISNA: Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan gəmi yanıb
    Wooden fuel vessel catches fire near Strait of Hormuz
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